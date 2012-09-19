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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 06:58 BJT

〔表格〕新西兰第二季经季节调整后GDP较前季成长0.6%,高于预估

路透惠灵顿9月20日电---周四公布的官方统计数据显示,新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%,较上年同期成长2.6%.

路透调查的预估中值为较前季成长0.3%,较上年同期成长2.3%.新西兰央行在9月货币政策声明中预估第二季GDP增幅为0.4%.

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