〔表格〕新西兰第二季经季节调整后GDP较前季成长0.6%,高于预估

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透惠灵顿9月20日电---周四公布的官方统计数据显示,新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%,较上年同期成长2.6%.
路透调查的预估中值为较前季成长0.3%,较上年同期成长2.3%.新西兰央行在9月货币政策声明中预估第二季GDP增幅为0.4%.
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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