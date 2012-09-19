全球外汇市场9月20日主要消息

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月19日(三)
2300 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话
2350 - 日本周度资本流动数据
2350 - 日本8月贸易收支
9月20日(四)
-- - 欧洲央行管委会会议
-- - 德国经济部长罗斯勒访问泰国
0600 - 瑞士8月贸易收支
0600 - 德国8月生产者物价指数(PPI)
0635 - 日本央行总裁白川方明讲话
0658 - 法国制造业采购经理人指数(PMI)9月初值
0715 - 瑞士第二季工业订单
0728 - 德国9月制造业PMI初值
0758 - 欧元区9月制造业PMI初值
0800 - 意大利7月工业订单及工业销售
0830 - 英国8月零售销售
1000 - 英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值
1100 - 瑞典政府提交2013年预算
1144 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦讲话
1230 - 美国一周初请失业金人数
1258 - 美国9月Markit制造业PMI
1330 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话
1400 - 美国8月领先指标
1400 - 美国9月费城联邦储备银行制造业指数
1645 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)讲话
1730 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话
2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布一周资产负债表
2100 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)8月订单/出货比
2230 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在印第安纳州圣母大学发表题为"美国货币政策"的演讲
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 王兴亚
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“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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