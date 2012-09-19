敬告客户:路透中文新增"路透碳点"报导****

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
亲爱的客户，您好：
随着节能减碳成为主流话题，路透中文新闻服务从9月起推出碳排放以及碳交易报导，撷取汤森路透碳点公司(Thomson Reuters Point Carbon)撰写的深度分析与趋势文章，在能源与碳排放等领域为您提供相关内容。
碳点公司在欧洲暨全球能源、天然气以及碳市场方面的消息、分析与谘询服务为全球首屈一指，通过监测基本面信息、重要的市场参与者以及商业和政策发展，向专业人士提供兼具广度与深度的信息服务。
浏览路透碳点报导，请点选[PC/CN]
如您有任何建议,欢迎致电+86-10 6627 1029 (联系人 沈以文)；或致电 +47 2240 5348 (碳点公司市场分析师Hongliang Chai)。(完)
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。