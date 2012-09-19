《汇市简讯》美元/韩元滑向年度低位,市场关注中国PMI初值报告

2255GMT * 店头市场上美元/韩元开盘报约1115.5,隔夜市场上无本金交割远期外汇(NDF)在1117-1119.5 * 压力仍坚定地偏向下档--目前1120处的阻力位牢不可破 * 市场预计,韩国央行会在汇价触及年度低位1112前,出手支撑下档 * 今日市场主要关注即将公布的中国采购经理人指数(PMI)初值 * 该数据料持续疲弱,若低于47,料将引发(由澳元抛售引领的)风险头寸的抛售.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=