〔东京汇市〕日圆意外反弹,新西兰元受GDP数据强劲提振走高

澳洲经济指标总览--2月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 日圆反弹,因日本央行放松政策后的抛售减弱
* 新西兰元兑美元上涨,受新西兰GDP数据强劲提振
* 汇丰中国PMI数据成为下一个关注焦点
路透悉尼9月20日电---日圆在周四亚洲时段守住意外反弹后的涨幅,因日本央行放松货币政策引发的最初抛压消退,而新西兰经济成长数据强劲提振新西兰元.
美元兑日圆JPY=报78.39,从周三触及的一个月高位79.23回落.日本央行周三扩大资产购买计划,以扶助日本经济复苏.[ID:nSB1785538]
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。