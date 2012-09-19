〔东京汇市〕日圆意外反弹,新西兰元受GDP数据强劲提振走高

* 日圆反弹,因日本央行放松政策后的抛售减弱

* 新西兰元兑美元上涨,受新西兰GDP数据强劲提振

* 汇丰中国PMI数据成为下一个关注焦点

路透悉尼9月20日电---日圆在周四亚洲时段守住意外反弹后的涨幅,因日本央行放松货币政策引发的最初抛压消退,而新西兰经济成长数据强劲提振新西兰元.

美元兑日圆JPY=报78.39,从周三触及的一个月高位79.23回落.日本央行周三扩大资产购买计划,以扶助日本经济复苏.[ID:nSB1785538]