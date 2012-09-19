〔路透短观调查〕日本9月制造业景气判断指数为2月以来低点,因中国成长放慢

路透东京9月20日电---路透短观调查显示,日本9月制造业景气判断指数触及2月以来最低水平,并料将继续呈现负值.全球经济放慢及中日领土争端令仰赖出口的日本经济前景蒙上阴影.

包括零售及建设公司在内的非制造业景气判断指数虽下滑,但料将回升.受惠于去年海啸强震后的重建工作.但个人消费降温令人对国内需求的韧性感到存疑.