〔路透短观调查〕日本9月制造业景气判断指数为2月以来低点,因中国成长放慢

澳洲经济指标总览--2月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京9月20日电---路透短观调查显示,日本9月制造业景气判断指数触及2月以来最低水平,并料将继续呈现负值.全球经济放慢及中日领土争端令仰赖出口的日本经济前景蒙上阴影.
包括零售及建设公司在内的非制造业景气判断指数虽下滑,但料将回升.受惠于去年海啸强震后的重建工作.但个人消费降温令人对国内需求的韧性感到存疑.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。