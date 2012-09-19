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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 07:49 BJT

《中国报摘》--金融时报9月20日

* 头版头条:

--截止7月末,山东实现71,073个行政村金融基础设施100%全覆盖,100%的县域以下银行业机构参与农村支付环境建设.

* 其他:

--建信金融租赁股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司签订C919客机用户协议,根据协议,建信金融将在C919客机满足客户运营要求的情况下,向中国商飞公司采购50架C919客机,其中确认订单26架,意向订单24架.

--花旗银行中国有限公司首次发行银联人民币信用卡.目前境内有15家外资银行发行银联人民币借记卡.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕; 审校 林高丽

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