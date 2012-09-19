《中国报摘》--金融时报9月20日

澳洲经济指标总览--2月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 头版头条:
--截止7月末,山东实现71,073个行政村金融基础设施100%全覆盖,100%的县域以下银行业机构参与农村支付环境建设.
* 其他:
--建信金融租赁股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司签订C919客机用户协议,根据协议,建信金融将在C919客机满足客户运营要求的情况下,向中国商飞公司采购50架C919客机,其中确认订单26架,意向订单24架.
--花旗银行中国有限公司首次发行银联人民币信用卡.目前境内有15家外资银行发行银联人民币借记卡.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 沈燕; 审校 林高丽
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。