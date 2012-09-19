《中国报摘》--金融时报9月20日

--截止7月末,山东实现71,073个行政村金融基础设施100%全覆盖,100%的县域以下银行业机构参与农村支付环境建设.

--建信金融租赁股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司签订C919客机用户协议,根据协议,建信金融将在C919客机满足客户运营要求的情况下,向中国商飞公司采购50架C919客机,其中确认订单26架,意向订单24架.