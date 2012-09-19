〔新西兰经济〕正在取得良好进展,未来将进一步温和成长--财长

路透惠灵顿9月20日电---新西兰财长称周四称,该国经济正在取得良好进展,表现优于许多更大的经济体,未来将继续成长.

稍早公布的数据显示,新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%,为市场预估成长值的两倍,因受农业生产及地震灾后重建的提振.[ID:nSB1786998]