〔新西兰经济〕正在取得良好进展,未来将进一步温和成长--财长

澳洲经济指标总览--2月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透惠灵顿9月20日电---新西兰财长称周四称,该国经济正在取得良好进展,表现优于许多更大的经济体,未来将继续成长.
稍早公布的数据显示,新西兰第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%,为市场预估成长值的两倍,因受农业生产及地震灾后重建的提振.[ID:nSB1786998]
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。