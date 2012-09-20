美国与加拿大经济指标预测--9月20日-9月27日****

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透9月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周-------------------------------
9月20日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月15日当周 37.5 38.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 9月8日当周 330 328.3
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5
1400 美国领先指标 8月 -0.1% +0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负4.0 负7.1
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 8月 -- 0.87
9月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.2% -0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月14日当周 -- 124.9
----------------------------------9月24日当周-------------------------------
9月24日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.13
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 -- 负1.6
9月25日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月22日当周 -- -2.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- -0.4%
扣除汽车零售销售(较前月) -- -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月22日当周 -- +2.4%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +0.8% +0.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.8% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.8% +2.3%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 62.0 60.6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负9
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 9月 -- 正8.4
服务业营收指数 -- 正10.0
9月26日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月21日当周 -- 851.6
再融资指数 -- 4,765.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 38.0 37.2
9月27日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.7% +1.7%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.6%
最终销售 +2.0% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -2.5% +4.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +5.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -4.0%
1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月22日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 9月15日当周 -- --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 95.6
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -0.7% +2.4%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 正8
-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 80.3(完)
--整理 侯向明; 审校 郑茵
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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