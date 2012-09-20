〔美国评等〕美国各州展望仍为负面,受宏观风险和预算问题制约--穆迪

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透纽约9月19日电---当前的宏观经济风险和财政预算挑战,促使穆迪投资者服务在周三重申对美国各州的负面展望,为2007年衰退开始以来连续第五年.
"尽管美国各州形势因税收温和回升而保持强劲,但国内经济复苏缓慢、全球经济前景疲弱,且联邦政府精简给各州带来风险,因此各州面临的财政挑战仍然挥之不去."穆迪报告的作者Ted Hampton称.
穆迪表示,各州年内的展望仍为负面.穆迪在2月时曾发布过负面展望报告.
自衰退开始以来,"美国各州的表现说明其有能力减少开支、将财政负担转移至地方,并在一定程度上增加税收."Hampton说.
美国50个州中,穆迪对30个州的一般责任债券(general obligation bonds)评级都为Aaa或Aa1.
报告称,2012年期间,穆迪只调降了宾夕法尼亚(Aa1降至Aa2)、康涅狄格(Aa2降至Aa3)和伊利诺斯(A1下调至A2)的评级.其对美国九个州的评级持负面展望.
"将这些展望上调至稳定的条件是否已经具备,例如经济和财政收入继续增长,或是联邦机构精简影响减弱,这些仍有待观察."报告中称.
穆迪称,公共养老基金融资仍是挑战.
"尽管由于市场强劲表现,2011年公共养老基金录得17.6%的资产净增长,但并不能弥补2008-2009年低迷时期的全部亏损.随后的2012财年回报率仅在1%左右."穆迪补充说,州政府退休人员增加以及养老金的领取增加,因此这方面的预算支出将会上升.
"那些无法或者不愿实行养老金改革,或寻求其他长期办法来完全满足养老金融资需求的州,所面临的信贷压力也将最大."(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交