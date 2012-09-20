〔美国评等〕美国各州展望仍为负面,受宏观风险和预算问题制约--穆迪

路透纽约9月19日电---当前的宏观经济风险和财政预算挑战,促使穆迪投资者服务在周三重申对美国各州的负面展望,为2007年衰退开始以来连续第五年.

"尽管美国各州形势因税收温和回升而保持强劲,但国内经济复苏缓慢、全球经济前景疲弱,且联邦政府精简给各州带来风险,因此各州面临的财政挑战仍然挥之不去."穆迪报告的作者Ted Hampton称.

穆迪表示,各州年内的展望仍为负面.穆迪在2月时曾发布过负面展望报告.

自衰退开始以来,"美国各州的表现说明其有能力减少开支、将财政负担转移至地方,并在一定程度上增加税收."Hampton说.

美国50个州中,穆迪对30个州的一般责任债券(general obligation bonds)评级都为Aaa或Aa1.

报告称,2012年期间,穆迪只调降了宾夕法尼亚(Aa1降至Aa2)、康涅狄格(Aa2降至Aa3)和伊利诺斯(A1下调至A2)的评级.其对美国九个州的评级持负面展望.

"将这些展望上调至稳定的条件是否已经具备,例如经济和财政收入继续增长,或是联邦机构精简影响减弱,这些仍有待观察."报告中称.

穆迪称,公共养老基金融资仍是挑战.

"尽管由于市场强劲表现,2011年公共养老基金录得17.6%的资产净增长,但并不能弥补2008-2009年低迷时期的全部亏损.随后的2012财年回报率仅在1%左右."穆迪补充说,州政府退休人员增加以及养老金的领取增加,因此这方面的预算支出将会上升.

"那些无法或者不愿实行养老金改革,或寻求其他长期办法来完全满足养老金融资需求的州,所面临的信贷压力也将最大."(完)