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债券 | 2012年 9月 20日 星期四 09:21 BJT

〔美国金融〕达拉斯联储银行总裁费希尔称应分拆美国前五大银行

路透纽约9月19日电---达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示,金融系统"被操控",令大银行得利.费希尔并重申,他认为为保护经济免遭另一次危机冲击,美国前五大银行应被分拆.

费希尔在纽约哈佛俱乐部(Harvard Club)表示,大银行不应享有相对于小银行和地区银行的融资优势.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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