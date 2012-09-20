〔EIA库存周报〕上周美国原油库存猛增850万桶,为3月以来最大增幅

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/14/12 较上周 较上年 09/14/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 361.5 2.4 14.7 367.6 8.5 28.6
馏分油 127.8 -1.1 -29.4 128.2 -0.3 -29.4
汽油 197.8 0.1 -14.9 196.3 -1.4 -17.8
取暖油 28.8 0.0 -13.3 28.4 -0.4 -13.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.1
煤油型航空燃料 42.4 0.3 -3.0 43.4 1.3 -1.7
原油日加工量 14.9 0.6 0.6 14.9 0.6 -0.4
炼厂产能利用率(%)87.8 3.5 3.4 88.9 4.2 0.6
油品供应
(四周移动平均) ------------------18.6 -0.1 -0.6
路透纽约9月19日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存因进口跳升而猛增850万桶,录得3月份以来的最大周增幅.
美国能源资料协会(EIA)称,9月14日止当周国内原油库存增加853万桶,至3.6763亿桶,路透调查分析师预估仅增加100万桶.
上周原油日均进口量激增128万桶,至981万桶.一周原油净进口达到1月份以来的最高水平.
EIA数据显示,炼厂产能利用率急升4.2个百分点至88.9%,但成品油库存意外减少.分析师原先预估产能利用率为升高1.1个百分点.
美国汽油库存减少141万桶至1.9631亿桶.分析师原预估为增加120万桶.美国汽油总库存降至2008年10月以来的最低水平.东海岸地区的汽油库存锐减230万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少32.2万桶,至1.2823亿桶,分析师平均预估增加100万桶.EIA数据显示,上周按四周平均计算的馏分油日需求较上年同期减少11.2%,至344万桶.四周均值的汽油需求降低0.9%.
"该报告偏空,因原油库存大幅增加和馏分油需求急剧下滑,"对冲基金Again Capital的John Kilduff说.
"尽管报告的馏分油需求萎缩可能存在偏差,该降幅明显.受(飓风)艾萨克影响,上周原油进口增加符合预期."
数据公布后,美国原油期货CLc1跌幅扩大.截至1525GMT,美国原油期货下跌2.94美元,至每桶92.35.
美国原油期货交割地库欣的库存减少27.4万桶,至4,381万桶.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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