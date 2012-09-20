版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 08:44 BJT

〔EIA库存周报〕上周美国原油库存猛增850万桶,为3月以来最大增幅

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/14/12 较上周 较上年 09/14/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 361.5 2.4 14.7 367.6 8.5 28.6

馏分油 127.8 -1.1 -29.4 128.2 -0.3 -29.4

汽油 197.8 0.1 -14.9 196.3 -1.4 -17.8

取暖油 28.8 0.0 -13.3 28.4 -0.4 -13.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.1

煤油型航空燃料 42.4 0.3 -3.0 43.4 1.3 -1.7

原油日加工量 14.9 0.6 0.6 14.9 0.6 -0.4

炼厂产能利用率(%)87.8 3.5 3.4 88.9 4.2 0.6

油品供应

(四周移动平均) ------------------18.6 -0.1 -0.6

路透纽约9月19日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存因进口跳升而猛增850万桶,录得3月份以来的最大周增幅.

美国能源资料协会(EIA)称,9月14日止当周国内原油库存增加853万桶,至3.6763亿桶,路透调查分析师预估仅增加100万桶.

上周原油日均进口量激增128万桶,至981万桶.一周原油净进口达到1月份以来的最高水平.

EIA数据显示,炼厂产能利用率急升4.2个百分点至88.9%,但成品油库存意外减少.分析师原先预估产能利用率为升高1.1个百分点.

美国汽油库存减少141万桶至1.9631亿桶.分析师原预估为增加120万桶.美国汽油总库存降至2008年10月以来的最低水平.东海岸地区的汽油库存锐减230万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少32.2万桶,至1.2823亿桶,分析师平均预估增加100万桶.EIA数据显示,上周按四周平均计算的馏分油日需求较上年同期减少11.2%,至344万桶.四周均值的汽油需求降低0.9%.

"该报告偏空,因原油库存大幅增加和馏分油需求急剧下滑,"对冲基金Again Capital的John Kilduff说.

"尽管报告的馏分油需求萎缩可能存在偏差,该降幅明显.受(飓风)艾萨克影响,上周原油进口增加符合预期."

数据公布后,美国原油期货CLc1跌幅扩大.截至1525GMT,美国原油期货下跌2.94美元,至每桶92.35.

美国原油期货交割地库欣的库存减少27.4万桶,至4,381万桶.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐