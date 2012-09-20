〔韩国汇市〕韩元盘初小跌,因日本央行举措提振效应消退

路透首尔9月20日电---韩元兑美元KRW=周四本地市场盘初小幅下跌,韩国股市亦走低,因日本央行周三宣布的货币刺激措施的提振效应消退.
0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,116.3.周三国内收报1,114.8.
韩国综合股价指数.KS11小跌0.2%,报2,003.14点.
12月三年期公债期货KTBc1上升0.06点,至105.94.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,116.3 1,114.8
日圆/韩元JPYKRW=R 14.2233/307 14.0917/1120
韩国公债期货KTBc1* 105.94 105.88
韩国综合股价指数.KS11 2,003.14 2,007.88
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 张涛
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