《中国重要政经日程》--9月20日

=============================今日重要政经日程==========================
9/20(四)
--国务院总理温家宝于9月19日至20日赴布鲁塞尔出席第十五次中欧领导人会晤并对比利时进行正式访问.
--10时,国新办就党的十六大以来中国基本民生保障工作进展等情况举行发布会.
=============================近日重要政经日程==========================
9/21(五)
*--第九届中国—东盟博览会和商务与投资峰会在广西南宁举行,至25日.
9/22(六)
--2012远见杯全球宏观经济预测年会(秋季)在北京举行.
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/24(一)
--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.
9/26(三)
--中国县级城市投资与发展论坛2012在昆山举行.
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
9/28(五)
--国际商会主办的世界工商领袖大会在北京召开.
10/23(二)
--第六届中国CEO年会在北京召开.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
10/31(三)
--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
11/1(四)
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/3(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行,至4日
11/8日(四)
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开(here)
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 张胜男