诺基亚CEO埃洛普扭转乾坤时日不多

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基/法兰克福9月19日电---如果诺基亚NOK1V.HE首席执行官（CEO）埃洛普(Stephen Elop)想保住位子，现在他仅有数月时间来证明自己可以扭转乾坤，但诺基亚最新推出的智能手机似乎不太可能将消费者从苹果和三星那里吸引过来。

投资者和分析人士表示，在2013年年初前，埃洛普必须证明与微软Windows的合作是正确选择，否则他在诺基亚的未来堪忧。

尽管诺基亚手机的日销量仍接近百万部，但分析人士对其前景表示悲观，他们预计，Lumia 920将在2012假日季的高端智能手机市场中不敌苹果(AAPL.O)iPhone 5。

电信与媒体顾问公司Greenwich Consulting高级合伙人Magnus Rehle表示：“埃洛普未能吸引客户，这是最关键的。你可以说他时间不够，但他在那个位置已经两年了，时间到了。”

埃洛普战略转移的关键时刻是9月初，当时诺基亚推出了其首款搭载Windows Phone 8系统的手机。

埃洛普曾承诺新手机会令人眼前一亮，但Lumia 920却只是之前一款机型的升级版。诺基亚股价在发布会当天大幅下滑，市值在两个交易日中蒸发掉四分之一。

即将到来的假日季可能有助于埃洛普翻身，但投资者和分析人士对此表示怀疑。

代表一个基金持股诺基亚的Juha Varis表示：“圣诞季注定要失败了。对诺基亚而言，如果说有机会的话，也就是春季了。”

“明年年初或许是最终审判。我认为，或许明年第一季度结束就见分晓。”

当埃洛普2010年9月正式挂帅时，诺基亚已经出现困境。

其智能手机市场份额从两年前的39%降至33%，一些分析师称诺基亚需要采取大胆举措。

2011年2月，当埃洛普放弃诺基亚自有的塞班系统，押注于微软未经考验的系统时，投资者大为惊诧。

北欧联合银行(Nordea)分析师Sami Sarkamies表示：“他一直在作出勇敢的决策，在埃洛普加入前，勇气是诺基亚一直缺乏的东西。”

“他的起点真得很弱，很难说其他人会做得更好。”

但他表示，埃洛普需在2013年第一季或第二季结束之前证明他的策略有效。

迄今，埃洛普未能扭转诺基亚的颓势。根据研究公司Canalys的数据，今年第二季度，诺基亚智能手机市场份额已降至6%。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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