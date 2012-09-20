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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 11:22 BJT

〔路透基点〕思嘉集团推3,000万美元三年期贷款案--RLPC

路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,在港上市的思嘉集团正在市场中寻求3,000万美元三年期贷款,用于企业资本支出.

瑞信是此案独家主办行,但并未承销此案.瑞信承诺尽最大努力邀贷.本次贷款有2,000万美元超额额度.

此案平均年限为2.75年,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点.

承诺1,000万美元或以上的银行将获牵头行头衔,最高综合收益为570个基点,费用200个基点.

承诺600-900万美元的银行获主办行头衔,最高综合收益为563个基点,费用175个基点.

承诺500万美元的经理行之最高综合收益为554个基点,费用150个基点.

管理层将于9月26日在台北举行展演.有意承贷者最后回覆期限约在10月中下旬.

贷款所得将用于企业扩大在福州、湖北和上海的生产线.思嘉集团生产高强聚酯纤维高分子复合材料,广泛运用于现代运输、建筑、再生能源、农业、医疗保健、运动、户外休闲和日用品等各行业.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

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