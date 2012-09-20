〔路透基点〕思嘉集团推3,000万美元三年期贷款案--RLPC

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,在港上市的思嘉集团正在市场中寻求3,000万美元三年期贷款,用于企业资本支出.
瑞信是此案独家主办行,但并未承销此案.瑞信承诺尽最大努力邀贷.本次贷款有2,000万美元超额额度.
此案平均年限为2.75年,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点.
承诺1,000万美元或以上的银行将获牵头行头衔,最高综合收益为570个基点,费用200个基点.
承诺600-900万美元的银行获主办行头衔,最高综合收益为563个基点,费用175个基点.
承诺500万美元的经理行之最高综合收益为554个基点,费用150个基点.
管理层将于9月26日在台北举行展演.有意承贷者最后回覆期限约在10月中下旬.
贷款所得将用于企业扩大在福州、湖北和上海的生产线.思嘉集团生产高强聚酯纤维高分子复合材料,广泛运用于现代运输、建筑、再生能源、农业、医疗保健、运动、户外休闲和日用品等各行业.(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000