〔中国新债〕国开行下周二将第一次增发38-42期固息债,总额至多300亿元

路透上海9月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(25日)第一次增发今年第38-42期五期固息债,增发总额至多300亿元人民币,其中,一年、三年、五年、七年和10年期增发量均不超过60亿元.
刊登在中国债券信息网的公告称,本次增发中,一年和10年期品种采用单一价格(荷兰式)招标方式,三年、五年和七年期品种则采用多种价格(美国式)招标方式.上述债券均不设立基本承销额,上市后同对应的原债券合并交易.
公告还指出,债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.
国开行9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%.该行并称,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量一般不超过400亿元.
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第一次增发
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%
招标时间 9月25日
一至五年:9:30-10:30
七至10年:9:30-11:10
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
其余: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月10日
起息日 9月17日
分销期 9月26日-10月10日
上市日 一年:10月12日;
三年、五年、七年和10年:10月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
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--发稿 边竞; 审校 黄凯