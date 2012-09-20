版本:
中国
债券 | 2012年 9月 20日 星期四 09:48 BJT

〔全球经济〕PIMCO执行长预计主要央行将保持高度活跃

路透法兰克福9月19日电---全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长埃里安(Mohamed El-Erian)周三表示,他预计主要央行将冒险进一步深入未知领域,以努力支撑经济.

"这些央行不仅仅在现在表现得高度活跃,他们还会保持这种状态直到经济复苏,"埃里安在德国商业银行(CBKG.DE)主办的一场会议上称.

美联储、欧洲央行和日本央行全都被迫向经济挹注庞大的流动性,努力化解经济遇到的挑战.

"他们会冒险进一步深入未知领域,"埃里安表示.

美联储严重关切美国的失业状况是正确的.

"美国失业状况不是一个问题,而是一场危机,"埃里安说道.

他表示,PIMCO预计未来12个月美国经济将增长1-1.5%,欧洲经济将萎缩1-1.5%.中国经济将增长6.5-7%,全球经济则将增长2-2.5%.(完)

--编译 白云;审校 张荻

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐