〔美国政经〕贝南克亲自向国会议员解释财政悬崖问题的严重性

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透华盛顿9月19日电---美联储(FED)主席贝南克周三亲临美国国会山,提醒参议院议员当心即将面临的"财政悬崖"可能带来的经济风险.财政悬崖指的是,议员若不采取行动阻止,就将于明年初生效的近6,000亿美元的减支增税措施.
应参议院财务委员会主席鲍卡斯要求举行的闭门会议上,贝南克对议员发表了将近一小时的讲话.贝南克曾公开警告,议员们再这么磨蹭下去,会将美国经济置于危险境地.
"我强烈认为,单枪匹马做事,什么事情都解决不了.你必须与人合作.我一心想达到的目标是让参议员展开合作,这点正在实现."鲍卡斯在会后表示.
贝南克拒绝对此置评.
先后在2001年和2003年推出的减税措施将在今年12月31日到期,1,000亿美元的自动减支措施将于明年1月初生效.但议员们想推迟就此采取行动,直到11月6日国会和总统大选完成之后.
据超党派的国会预算办公室称,如果明年初未能阻止财政大幅紧缩,美国经济或将陷入衰退.(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交