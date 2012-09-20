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债券 | 2012年 9月 20日 星期四 10:52 BJT

〔欧洲政经〕希腊称与三方国际贷款人在撙节方案上的分歧正缩小

路透雅典9月19日电---希腊政府一名高级官员周三表示,希腊金主已批准该国近120亿欧元撙节方案中的额外节支计划,表明希腊离就整个方案达成协议更近了一步.

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)领导下的政府围绕该方案已争论数周,同时也与三方国际贷款人周旋了数周.雅典要想获得最新纾困方案中提供的更多救助,需先通过上述方案.

这名官员向记者表示,金主起初拒绝了这个117亿欧元方案中超过40亿欧元的措施,但随后批准了总规模为95亿欧元的节支计划.

"谈判仍在继续,双方分歧正在缩小,"这名官员表示.但他并未详细叙说已得到双方同意的最新措施."现在的计划规模是95亿欧元."

如果不获得更多救助,希腊就将面临破产,政府因此承诺继续推进节支举措.官员们表示,希望能在周日以前就方案达成最终协议.

"下一笔规模约为310亿欧元的资金至关重要,"希腊副财长Christos Staikouras向国会表示.

"其中约90%将拨给希腊,并将用于银行资本重组,改善流动性,以及尽最大可能偿还未偿债务."(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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