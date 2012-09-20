〔路透调查〕主要央行大举投放流动性,料将抑制公债收益率涨势

路透伦敦9月19日电---周三公布的路透调查显示,主要国家的公债收益率(殖利率)在未来一年仅会微升,因主要央行承诺大手笔买入债券,部分抵消了投资者蜂拥进入股市而对债市造成的冲击.

由于欧债危机仍拖延未决,美国经济复苏乏力,中国经济降温,而英国可能只是刚刚从衰退中脱身,在过去一周中受访的50多名分析师预计公债收益率将维持在低位.

分析师的预估中值仍远低于去年水准,因主要央行维持近零利率,并通过量化宽松(QE)进一步放宽货币政策,利用央行自身的资产在公开市场购买债券.

"我们对长期公债收益率的预期在8月期间并没有改变多少."Janney资本市场的分析师Guy LeBas表示.

尽管央行释出大量流动性的预期刺激股市劲升,但分析师对债市的看法并未动摇.多数受访分析师称,如果宽松政策有效,那么债券收益率最终将会开始走升.

"随着交易商消化美联储宽松政策推升通胀预期的影响,长期债券收益率应会上扬."LeBas指出.

日本央行周三将量化宽松计划规模扩大10万亿(兆)日圆,因出口疲弱损及经济近期复苏前景.[ID:nSB1785538]本次调查是在日本央行宣布该决定之前进行的.

美联储上周承诺会不限量买入抵押支持债券(MBS),直至国内就业市场明显好转.

对数量较少的分析师抽样调查得出的预估中值显示,美联储QE3的最终规模料达到8,000亿美元.

"美联储将开始不限量直接买入美国公债,类似于购买MBS的行动.他们将至少一直买到2014年底."美银美林利率分析师Max Leung指出.

其他央行也在采取积极的宽松举措.

欧洲央行(ECB)上周表示,将启动新的不限量公债购买计划,以降低欧元区国家的借贷成本,并遏制债务危机.

分析师认为美国或德国公债收益率不会上升太多.

美国10年期公债US10YT=RR收益率一年后料为2.18%,较上个月变动甚微;10年期德债EU10YT=RR一年后收益率料为2.06%,高于周三市场水准1.62%.

调查显示,英国央行进一步放宽货币政策的前景,也应会令英国10年期公债GB10YT=RR收益率涨势受限,一年后预计约为2.30%,周三报1.85%.

英国央行料将在11月把QE计划规模再提高500亿英镑.[ID:nSB1786166](完)