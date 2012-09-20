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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:40 BJT

美国敦促中日和平解决钓鱼岛争端

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月19日电---白宫周三称，希望中国和日本通过“和平方式”解决领土争端。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）对记者表示，“我们相信中日友好关系有利于该地区所有人。”

最近中国发生多起大规模反日抗议，中日船只均出现在钓鱼岛周边海域，互相监视对方，两国紧张关系急剧升温。

卡尼称，美国对钓鱼岛主权问题不持立场，但希望两国通过外交手段解决争议。（完）

--编译：程芳 发稿：朱淑珍

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