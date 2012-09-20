更正:《全球矿业分析》新产出和中国出口增加将打压稀土价格继续走低

(更正:第二小标上方一段...每公斤0.50"美分"...应更正为"美元")

* 稀土矿业公司Molycorp与Lynas的新供应将打压价格

* 中国五年来首次提高稀土出口配额

* 轻稀土元素不如重稀土元素稀缺,将受创更重

路透伦敦9月19日电---稀土价格在去年投机性泡沫破裂后大幅下挫,目前来看可能还会进一步走低,因为新供应涌入市场,且内需疲软使得主产国中国的出口略微增多.

在中国限制稀土出口后,稀土价格去年一度大涨数十倍.热钱涌入但随后撤走,引发价格崩跌.稀土是17种元素的总称,被广泛应用于智能手机与混合动力汽车等技术.

2011年6月,镧元素的价格达到每公斤140美元的顶点,较2010年1月的5.15美元暴涨多达25倍.虽然现在回落到20.50美元,仍比先前的低点高出许多.镧被应用于混合动力汽车的充电电池与夜视护目镜的生产.

近几个月来市场有所稳定,但美国稀土企业MolycorpMCP.N与澳洲Lynas Corp(LYC.AX)的新供应可能对价格形成压力,尤其是对稀缺度不及重稀土元素的轻稀土元素.

中国经济成长放缓也在抑制市场,因为中国不仅仅生产全球稀土供应的逾90%,同时也是稀土的最大消费国.

"只要中国经济继续在制造业这边面临下行压力,稀土价格就会进一步走低."American Elements执行长Michael Silver表示.该公司从中国购买稀土.

Silver还表示,预计中国政府对稀土出口的严格管控会因为国内经济放缓而有所放宽.

中国在8月份宣布了新一批稀土元素出口配额,使2012年出口配额较上年增长2.7%.

"这是五年来稀土出口配额首次增加,并且是三年来的最高水准.这将是一个略为偏空的因素,因为过度供给可能会给价格带来压力."Dundee Capital Markets分析师Carolyn Dennis在一份写给客户的报告中称.

若浏览稀土价格图,请点选(link.reuters.com/dat62t)

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**新矿项目启动**

稀土价格上涨,带动起了新一轮的采矿项目.其中速度最快的两个项目将在今年投入使用,届时将会提高全球稀土供给.

Molycorp重开位于加州的Mountain Pass矿井,预计到第四季年产量将提高到19,050吨,高于去年的3,516吨.Molycorp是中国以外最大的稀土生产商.

Lynas预计最早将在10月启动一座8亿美元的稀土工厂,此前其获得一份临时作业许可.该工厂第一年将供应约11,000吨稀土,最终将提高到22,000吨.

"我们仍十分关切稀土价格的走势,因为Molycorp和Lynas供应增加之际,恰逢过去五年间全球稀土需求几无增长,"摩根大通分析师Michael Gambardella近期在报告中写到.

新供应给铈和镧等轻稀土元素带来的冲击将最大,因为这些元素根本就不罕见,而且据估算储量比铜和铅还要更丰富.

稀土之所以如此命名,主要是因为在提取、处理和分离元素上的难度.通常这些元素在矿层中以集合的形式存在,轻元素的含量占比要高于重元素.

当矿商以生产重元素如镝为目标时,往往最终产出的铈多于镝.镝被运用于核反应堆、船只声纳系统和电脑硬盘.

"关于稀土,你不能把他们想成是一个实体,"伦敦Charles Stanley Securities分析师Kieron Hodgson表示,"相对而言,我特别看好重元素的价格前景,肯定好于轻元素."

当中国打压稀土出口时,供应趋紧,所有稀土元素的价格均蹿升.氧化铈中国离岸价AM-CNF-CEOXD从2010年1月的每公斤4.15美元窜涨至2011年7月的每公斤150.55美元,暴涨了逾35倍.

自那以来,价格一路回跌至每公斤21.50美元.摩根士丹利指出,Molycorp增产的一半将是铈,并称其正在使用保守的铈实际均价每公斤1美元,来反映供应过剩的风险.

Cormark Securities分析师Edward Otto预计,氧化铈的长期价格最终为每公斤0.50美元.氧化镧AM-CNF-LAOX的长期价格最终为每公斤1.00美元,目前为每公斤20.50美元.

**重稀土**

稀有性更高的重稀土元素价格前景较为强劲,且预计其应用需求将上升,例如高效能强力磁铁和节能照明.

氧化铽AM-CNF-TBOXD已经从最高点下跌逾半,目前中国离岸价格(FOB)为每公斤1,750美元.Otto预计长期价格将跌至每公斤1,500美元.

波幅料将更剧烈,因为如果像丰田汽车(7203.T)之类的工业客户成功找到稀土的替代品,情势发展可能冲击到稀土行业.

如果最近的中日争端升级,而中国以减少对日稀土供应来报复的话,价格可能会再次上涨.

另外一项变数是世界贸易组织(WTO)的裁决结果.欧盟、美国及日本在3月时向WTO提告,称中国不公平地阻止稀土金属出口.(完)