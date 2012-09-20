《中国2012年上交所已发行私募债一览表》--9月20日

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透北京9月20日电---以下为路透整理的中国2012年在上海证券交易所发行的部分中小企业私募债具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 承销商 附加条款 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------------------------------- *北京回龙观星美国际影城 8月28日 2 3 9.5% 首创证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *常州市武进广播电视投资发展8月 2 3 8.0% 长城证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *苏州同里国际旅游开发 8月6日 1 2 8.6% 东吴证券 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- *上海中锐教育投资 8月 0.5 2 8.65% 东吴证券 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 湖州天外绿色包装印刷 7月18日 2 3 9.9% 财通证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 江南阀门 7月20日 0.5 2 9.2% 浙商证券 第1年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 杭州西子孚信科技 7月13日 1 2 7.0% 浙商证券 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 湖州金泰科技(二期) 7月10日 0.15 3 11.0% 浙商证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 湖州金泰科技(一期) 7月10日 0.15 3 9.0% 浙商证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 优必胜(上海)精密轴承 6月29日 0.25 2 9.7% 国泰君安 第1年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 大丰市大丰港工程建设 6月27日 1 1 8.5% 南京证券 无 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 浙江太子龙实业发展 6月19日 1 3 9.99% 光大证券 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 新丽传媒 6月18日 1 2 7.0% 中信建投 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 天津市天房科技发展 6月 1 3 7.3% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 凡登(常州)新型金属材料 6月 1 3 8.05% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 上海同捷科技(一期) 6月 1 3 8.15% 国泰君安 第2年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 苏州新区新宁自来水发展 6月12日 1 2 7.5% 国泰君安 1.5年末投资者选择权 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 杭州钱江四桥 6月12日 1 2 9.35% 平安证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 南京江宁水务集团 6月 2 2 9.4% 平安证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 北京航材百慕新材料技术工程 6月 2 1.5 8.5% 中信建投 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 苏州华东镀膜玻璃 6月8日 0.5 2 9.5% 东吴证券 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1. 数据来源于承销商,如有新内容路透将及时更新. 2. * 为新增. 3. 欲浏览更多中小企业私募债备案详情,请点选上证债券信息网: (here) 中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括 房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.前两批 中小企业私募债品种已于6月8日起陆续推出. 据上证债券信息网显示,截至9月20日,已有52家企业获得了上交所出具的接受私募债券备案通知书.(完) --整理 尹嫄婷; 审校 杨淑祯 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000