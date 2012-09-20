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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 14:19 BJT

《中国2012年上交所已发行私募债一览表》--9月20日

路透北京9月20日电---以下为路透整理的中国2012年在上海证券交易所发行的部分中小企业私募债具体情况:

  发行主体                发行时间      规模     期限    票面利率   承销商       附加条款
                                   (亿元人民币)  (年)
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  *北京回龙观星美国际影城 8月28日         2       3       9.5%     首创证券  第2年末投资者选择权
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  *常州市武进广播电视投资发展8月          2       3       8.0%     长城证券  
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  *苏州同里国际旅游开发   8月6日          1       2       8.6%     东吴证券     无
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  *上海中锐教育投资       8月           0.5       2      8.65%     东吴证券     无
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  湖州天外绿色包装印刷    7月18日         2       3       9.9%     财通证券   第2年末投资者选择权
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  江南阀门                7月20日       0.5       2       9.2%     浙商证券   第1年末投资者选择权
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  杭州西子孚信科技        7月13日         1       2       7.0%     浙商证券     无
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  湖州金泰科技(二期)      7月10日      0.15       3      11.0%     浙商证券   第2年末投资者选择权
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  湖州金泰科技(一期)      7月10日      0.15       3       9.0%     浙商证券   第2年末投资者选择权
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  优必胜(上海)精密轴承    6月29日      0.25       2       9.7%     国泰君安   第1年末投资者选择权
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  大丰市大丰港工程建设    6月27日         1       1       8.5%     南京证券     无
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  浙江太子龙实业发展      6月19日         1       3      9.99%     光大证券   第2年末投资者选择权           
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  新丽传媒                6月18日         1       2       7.0%     中信建投                                                
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  天津市天房科技发展          6月         1       3       7.3%     国泰君安   第2年末投资者选择权
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  凡登(常州)新型金属材料      6月         1       3      8.05%     国泰君安   第2年末投资者选择权                                                                   
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  上海同捷科技(一期)          6月         1       3      8.15%     国泰君安   第2年末投资者选择权
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  苏州新区新宁自来水发展  6月12日         1       2       7.5%     国泰君安   1.5年末投资者选择权
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  杭州钱江四桥            6月12日         1       2      9.35%     平安证券            
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  南京江宁水务集团            6月         2       2       9.4%     平安证券    
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  北京航材百慕新材料技术工程  6月         2     1.5       8.5%     中信建投    
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  苏州华东镀膜玻璃         6月8日       0.5       2       9.5%     东吴证券     
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  注: 1. 数据来源于承销商,如有新内容路透将及时更新.   
      2. * 为新增.
      3. 欲浏览更多中小企业私募债备案详情,请点选上证债券信息网:
       (here)

  中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括
房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.前两批
中小企业私募债品种已于6月8日起陆续推出.

  据上证债券信息网显示,截至9月20日,已有52家企业获得了上交所出具的接受私募债券备案通知书.(完)

  --整理 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

  
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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