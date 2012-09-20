版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 18:07 BJT

〔表格〕英国9月总工业订单差值升至负8,优于预估的负15

路透伦敦9月20日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,9月总工业订单差值为负8,路透调查预估为负15,8月为负21.

月度趋势 9月 8月 7月 6月 5月 4月

总订单 -8 -21 -6 -11 -17 -8

出口订单 -10 -17 -9 -4 -12 -10

制成品库存 +18* +9 +14 +16 +13 +14

产出预期 +7 0 +11 +7 -3 +24

国内价格预期 +3 +1 -3 +2 +12 +7

* 2011年10月来最高

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 程琳;审校 蔡美珍

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐