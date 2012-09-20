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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 16:39 BJT

〔表格〕英国8月零售销售较前月下滑0.2%,较上年同期增长2.7%

路透伦敦9月20日电---英国统计局周四公布,英国8月零售销售较前月下滑0.2%,较上年同期增长2.7%;路透预估分别为下滑0.4%和增长2.7%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 8月　 7月 (7月前值) 预估

较前月%(经季节调整) -0.2 0.3 (0.3) -0.4

较上年同期% 2.7 2.3 (2.8) 2.7

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--编译 王翔琼;审校 田建华

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