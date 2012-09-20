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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 16:09 BJT

〔欧元区数据〕9月Markit综合PMI初值降至45.9,创2009年6月以来最低

路透伦敦9月20日电---周四公布的欧元区Markit采购经理人(PMI)调查数据异常低迷,显示欧洲央行(ECB)的大力度新购债计划迄今未带领欧元区企业在业务上取得重大改善.

PMI调查显示,9月欧元区服务业活动的下滑速度创下2009年7月来最快,法国企业的表现尤其差.

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