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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 15:35 BJT

〔德国数据〕PMI调查显示,9月德国民间部门萎缩步伐放缓

路透柏林9月20日电---德国民间部门活动9月连续第五个月萎缩,但服务业出现温和好转,表明欧元区问题对德国的影响相对有限.

周四公布的德国9月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值从前月的47.0升至49.7,为4月以来最高,但仍略低于50的荣枯分水线.

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