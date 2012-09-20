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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 15:09 BJT

〔法国数据〕9月综合PMI初值降至44.1,创41个月最低水准

路透巴黎9月20日电---周四公布的调查显示,法国企业活动在9月大幅恶化,萎缩速度为2009年4月以来最快,因低迷的国内需求和南欧国家经济放缓加剧,拖累法国经济走向衰退.

法国9月Markit/CDAF综合采购经理人指数(PMI)初值从8月的48.0降至44.1,为41个月最低水准.

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