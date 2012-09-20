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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 14:08 BJT

〔表格〕瑞士8月贸易收支为顺差17.33亿瑞郎,7月修正为顺差28.75亿

路透苏黎世9月20日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士8月出口实质同比上升4.4%至155.39亿瑞郎.

瑞士8月贸易收支为顺差17.33亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年8月 2012年7月 2011年8月

进口 13,806 14,570 13,814

出口 15,539 17,445 16,516

顺差 1,733 2,875 2,702

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

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--编译 程琳;审校 王洋

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