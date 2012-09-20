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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 14:09 BJT

〔表格〕德国8月PPI较前月上升0.5%,较上年同期上升1.6%--联邦统计局

路透柏林9月20日电---德国联邦统计局周四公布,该国8月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%,较上年同期上升1.6%,7月分别为持平和上升0.9%.

12年8月 12年7月 11年8月

较上月(%) +0.5 0.0 -0.3

较上年同期(%) +1.6 +0.9 +5.5

指数(基期年为2005) 118.4 117.8 116.5

注: 路透调查预估为8月PPI较前月升0.4%,较上年同期升1.5%.(完)

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--编译 许娜;审校 程琳

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