《全球主要央行动态》--9月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月13日-9月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.美联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率,此举大幅提振股市.美联储主席贝南克解释称,这一非同寻常的举措旨在改善美国就业市场惨淡的状况.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

两名美联储官员表示,当两项购债计划中的一项在年底到期后,美联储的积极政策立场不会动摇.美联储决策者表示,美联储将密切关注疲弱的就业市场,寻找有意义的改善迹象.美联储决策官员普遍同意美国失业率太高,大多数成员也同意通胀仍稳稳受控.不过对于美联储该以何种政策来因应才是上策,决策者内部意见分歧.[ID:nSB1784706]

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,美国经济不需要美联储以购买公债的形式提供更多的流动性,因为这种做法不能促使企业借款、投资和雇佣人手.费希尔在政策上属于强硬派,反对美联储的第三轮量化宽松(QE3)行动.他还警告称,"稍稍偏离"美联储的2%通胀目标,就可能"削弱"金融市场.费希尔重申他一贯以来的立场,认为企业在融资上已经没有什么问题,相反美国财政存在不确定性,欧债危机和中国经济放缓的影响可能扩散.[ID:nSB1787304]

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,美联储最新的货币刺激计划有可能造成通胀飙升,或将损及联储的信誉.拉克尔对美联储今年的各项决定均持异议.[ID:nSB1784802]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行宣布准备无限量购买欧元区成员国公债后,已看到"积极成果".但他也承认,还要努力说服一些德国决策者.德拉吉称,德国及南欧的某些地区,因认为这项计划的条件严苛而持负面看法,不过全球其余地区的人则表示赞扬.[ID:nSB1778690]

欧洲央行在月报中表示,欧元区经济增速预计保持疲弱,"不确定性加剧"正令市场信心承压.央行并称通胀预期仍保持稳定.月报表示,欧元区经济的通胀预期持续稳定,欧元区经济增长料保持疲弱,金融市场状况持续紧张和不确定性加剧,均令信心和人气承压.放眼中长期,预计欧元区经济只会非常缓慢地复苏.[ID:nSB1778030]

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,考虑到对金融市场的安抚效果,央行新推出的公债购买计划可能在几年后就不再需要.[ID:nSB1787004]

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示,欧洲央行(ECB)在做好准备前,应不急于承担对欧元区银行业的监管职责.诺沃特尼称,在银行业监管这一问题上,质量必须先于速度,在时间压力下拿出解决方案是非常危险的.[ID:nSB1782562]

欧洲央行管委柯恩称,欧洲央行放宽政策的选项包括降息,将存款利率降至负值,进一步实施长期再融资操作.[ID:nSB1782324]

**英国**

英国央行9月会议记录显示,本月稍早该行的政策制定者认为英国经济的短期通胀前景已经恶化,不过有委员仍认为或仍将需要进一步刺激经济.英国央行表示,较高的油价,以及食品和公用事业价格攀升的威胁,意味着通胀率放缓的速度或许不会如一个月前预估的那么快,而这将侵蚀消费者的可支配收入.英国央行还表示,中期来看,近期就业增长伴随产出增长疲软,可能构成劳动市场价格压力的危险,这可能推高商品和服务的成本.[ID:nSB1786166][ID:nSB1786228]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称,该国银行业需要资本缓冲,以防受到当前巨大风险冲击,但不能以牺牲放贷及风险承担为代价.[ID:nST0552293]

英国央行货币政策委员会委员布罗德班特表示,鉴于通胀偏高,英国央行放宽货币政策的空间有限.[ID:nSB1777142]

英国央行研究显示,英国政府公债收益率(殖利率)创纪录新低,反映市场对于长期实行超宽松货币政策的预期,同时也显示投资人对于长期风险评估或通胀预期未有改变的迹象.研究者寻找推动英国10年期公债收益率下滑的原因,因市场利率包含了市场对于未来政策利率、通胀及风险的预期.英国10年期公债收益率于7月创下约1.4%的历史低点.由于通胀近三年来均处于英国央行的2%目标之上,部分央行官员因而担心投资人可能会将长期较高的通胀因素反映在市场价格上.[ID:nST0551535]

**日本**

日本央行扩大资产购买规模,因全球需求放缓和中日两国关系紧张削弱了近期内经济回暖的可能.受日本央行决定扩大刺激举措推动,日圆全线走软,现货公债上扬,日本股市触及四个月高点.日本央行的行动比市场人士的预期早了一个月.日本央行将资产购买与贷款计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券.[ID:nSB1785722][ID:nSB1785668]

日本央行总裁白川方明表示,日圆走强已经对企业信心和营收产生负面影响,日本经济复苏时间可能会晚半年,没有央行会仅仅因为其它央行采取行动而盲目跟随.白川方明称,不认为日本央行不如美联储和欧洲央行大胆,中国反日抗议对今天的政策决定没有影响.白川方明认为有放宽政策的必要,以确保日本经济不至于脱离可持续增长的轨道.[ID:nSB1785996]

日本内阁府官员引用日本央行总裁白川方明在一次会议上的讲话说,日本央行一直在实行宽松货币政策,并将继续适当地引导政策.[ID:nSB1778320]

**中国、香港和台湾**

台湾央行官员周三表示,目前台湾央行正与中国人民银行协商未来本地金融业务分行开放人民币存款之后,每日每户的人民币换汇限额,希望不低于2万元人民币.[ID:nST0554887]

中国公布金融业发展和改革"十二五"规划称,要建立健全存款保险制度,择机出台《存款保险条例》,并要规范金融机构市场退出程序.刊登在央行网站的金融业十二五(2011-2015)规划称,中国要加快存款保险立法进程,并要制定《证券投资者保护基金条例》,研究起草《保险公司风险处置条例》,建立适合中国国情的金融机构破产法律体系.[ID:nSB1771254]

香港金管局突然宣布,为防范美国第三轮量化宽松(QE3)及延长超低利率期限令更多资金涌入香港,令楼市继续升温增加银行体系风险,故收紧涉及多于一个物业按揭贷款申请的要求,而主要收入并非来自香港的人士按揭成数亦进一步收紧.市场人士认为,金管局的措施短期将会影响物业成交,但对压抑楼价的作用料不明显.[ID:nSH0115289]

**瑞士**

瑞士央行在货币政策会议后发布声明稿称,瑞士央行维持欧元/瑞郎最低汇价目标在1.20瑞郎不变,将以最大的决心付诸实施.央行仍将致力于通过无限量购买外汇来实现该意图.瑞郎汇率仍较高,对瑞士经济产生重压.为此,瑞士央行将不会允许瑞郎升值,因升值将对瑞士的国内价格和经济表现都会造成严重的影响.瑞士央行还维持瑞郎三个月Libor(伦敦银行间拆放款利率)区间在0.0-0.25%不变.若有必要,央行准备随时采取进一步的措施.[ID:nST0551543]