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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 11:41 BJT

〔日本股市〕早盘收低,经济忧虑拖累日经指数自四个月收盘高位回落

路透东京9月20日电---日股日经指数周四早盘收低,自周三日本央行出台宽松举措后创下的四个月收盘高位回落.稍后,中国公布了制造业数据.

受日本央行周三政策决定提振的高风险资产下挫,因对日圆持续走强和全球增长乏力的担忧重新成为市场焦点,投资者寻求通过防御股避险,例如通讯股和制药股.

日经指数.N225早盘收跌0.7%,报9,167.77点,周三在日本央行政策决定推动下曾触及四个月收盘高位9,232.21点.

东证股价指数.TOPX早盘收跌0.6%,报760.63点,成交量为过去90个交易日平均全日交易量的48.6%.(完)

--编译 许娜;审校 郑茵

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