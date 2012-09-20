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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 12:12 BJT

〔新西兰经济〕财长称维持物价稳定仍是央行货币政策优先要务

路透惠灵顿9月20日电---新西兰财长英格利希周四表示,新西兰政府已与新西兰央行总裁达成一致,仍将低通胀作为新西兰央行货币政策的首要目标.

英格利希和即将上任的新西兰央行总裁惠勒已就新的政策目标协议(PTA)达成一致,优先要务是通过维持中期平均通胀年率在1-3%区间的方式来保持物价稳定.

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