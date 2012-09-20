版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 12:13 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率持稳,市场有信心应对资金面时点性紧张

路透上海9月20日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率持稳.虽然资金成本攀升加剧,但债市反应淡定,部分短端品种收益率甚至出现小幅下行,市场有信心应对资金面时点性紧张.

交易员指出,债市基本面并无改变,央行公开市场持续释放流动性提振市场信心;加之近期美元止跌回升以及国际油价回落,亦缓解对美国QE3(第三轮量化宽松政策)引起通胀的担忧.综合作用下,虽然资金利率高企,但国内债市基本上并未承压.

"资金面收紧只是短期的效应,(国庆)节后会改善.另外央行放钱说明不希望资金过紧,所以大家也不是很担心短期的因为季节性导致的资金面冲击."北京一券商交易员称.

中国央行公开市场今日进行了1,600亿元人民币逆回购操作,期限包括七天和28天,利率均持稳.本周公开市场共净投放1,010亿元.[CN/MMTCN]

对于9月汇丰制造业PMI初值回升,上述交易员认为,反弹幅度较为有限,仍未脱离荣枯线下方,对债市的利空作用较小.

汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]

北京时间11:29,中国银行间市场主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS延续大涨趋势,其中隔夜品种大涨近50个基点(bp),攀升至4.0016%,七天品种亦上行近60bp至3.9047%.[CN/CN]

二级市场上剩余期限约1.70年的国债110013券最新双边收益率tCN110013=CFXM为3.0000%/2.9700%,上日尾盘报在3.0100%/2.9800%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐