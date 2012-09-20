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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 12:27 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶跌逾3%

路透东京9月20日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四跌逾3%,投资者忧虑全球经济形势,令原油价格第四日走跌.

截至0409GMT时,TOCOM-2月期胶合约JRUc6跌8.4日圆,或3.2%至每公斤251.6日圆,稍早该合约一度低见每公斤251.2日圆.(完)

--编译 石冠兰; 审校 郑茵

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