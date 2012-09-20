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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 12:38 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌1美元,因美国库存增加及沙特压价表态

路透新加坡9月20日电---美国原油期货10月合约CLc1周四下跌1美元至每桶91美元的下方,未理会中国制造业数据更为趋稳,因美国原油库存增加,而且沙特阿拉伯将采取行动降低油价,均令油价承压.

11月合约CLc2亦下滑1美元至每桶91.30美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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