〔中国货币市场〕隔夜回购利率继续大幅攀升,逆回购放量未能完全"解渴"

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海9月20日电---中国银行间市场周四早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS在季末因素推动下继续大涨,其中隔夜品种维持约50个基点(bp)的涨幅;七天期在扩大升势后,与一天期仍存有近10bp的利率"倒挂".
交易员称,央行公开市场今日逆回购操作放量至1,600亿元人民币,为自春节以来在周四单日操作规模新高,但也只是部分缓和了资金面紧张态势,二级市场回购利率上行势头依旧.
华南一银行交易员称,资金面"一早特别紧,可能一下就把价格拉上去了,现在出钱的机构还不是特别多."
不过她并指出,随着央行公开市场逆回购操作规模的公布,资金紧张状态稍有缓解,总的来说还需要观察下午或逆回购资金到账后市场流动性的变化.
中国人民银行公开市场今日共进行了1,600亿元逆回购操作,其中七天期550亿元,中标利率持平在3.35%;28天期1,050亿元,利率亦持稳在3.60%.据此计算,本周公开市场净投放1,010亿元.[CN/MMTCN]
上海一银行交易员补充说,从近日隔夜和七天回购加权利率的倒挂来看,央行持续逆回购操作对未来资金面预期仍有较强支撑,大家宁愿相信资金紧张只是暂时的.
另外,交易员还指出,公开市场七天和28天逆回购利率的持稳,也在一定程度上抑制了二级市场同期回购升势.而未来公开市场操作力度和利率定位,对短期资金面影响依旧至关重要.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0018 3.5171 +48.47 2,736.00
七天CN7DRP=CFXS 3.9143 3.3319 +58.24 458.74
14天CN14DRP=CFXS 3.9998 3.6897 +31.01 71.02
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0069 3.5178 +48.91 515.28
七天CHICNY7D=CFXS 3.9104 3.3968 +51.36 96.50
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000