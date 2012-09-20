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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 07:39 BJT

****欧洲经济指标预测--9月21日-9月28日****

路透9月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------9月17日当周---------------------------------

9月21日(五)

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18

--------------------------------9月24日当周---------------------------------

9月24-28日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%

(较上年同期) -- -0.7%

0600 德国进口物价(较前月) 8月 +1.0% +0.7%

(较上年同期) +2.9% +1.2%

9月24日(一)

0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 102.4 102.3

现况指数 110.9 111.2

预期指数 95.0 94.2

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.4

9月25日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 8月 -- 1.55

0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.9 5.9

0645 法国企业景气判断指数 9月 90 90

0800 意大利消费者信心 9月 85.0 86.0

0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.5%

9月26日(三)

0000 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 +0.4%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

0645 法国消费者信心 9月 86 87

0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%

未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%

1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 -- 负3

9月26日-10月1日

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.5% -0.9%

(较上年同期) -0.7% -1.0%

9月27日(四)

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 增加0.7 增加0.9

未经季节调整的失业人口(万人) 280 290.5

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 290.1

0800 意大利企业信心 9月 86.5 87.2

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +3.8% +3.8%

民间贷款 +0.2% +0.1%

M3三个月移动平均 -- +3.4%

0830 英国经常帐 第二季 -- 赤字112

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.5%

(较上年同期) -- -0.5%

0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.97 负1.21

经济景气指数 86.9 86.1

工业景气指数 负15 负15.3

服务业景气指数 负10.5 负10.8

消费者信心指数 9月 负24.0 负24.6

消费者通胀预期指数 -- 26.1

生产者物价预期指数 -- 负0.4

9月27-28日

2301 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 负29

9月28日(五)

0530 法国GDP(较上季) 第二季修正值 -- 持平

0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -1.0% +0.2%

0645 法国消费者支出(较前月) 7月 持平 +0.1%

0645 法国PPI(较前月) 8月 +0.8% 持平

0645 法国PPI(较前月) 7月 +0.7% -0.9%

0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.56 1.57

0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.3% +2.6%

0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 -0.2% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

意大利HICP(较前月) +1.6% 持平

(较上年同期) +2.9% +3.3%(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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