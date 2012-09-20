欧洲经济指标预测--9月21日-9月28日****

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透9月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月17日当周---------------------------------
9月21日(五)
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 8月 -- -228.6
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 133 -18
--------------------------------9月24日当周---------------------------------
9月24-28日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 -- +1.3%
(较上年同期) -- -0.7%
0600 德国进口物价(较前月) 8月 +1.0% +0.7%
(较上年同期) +2.9% +1.2%
9月24日(一)
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 102.4 102.3
现况指数 110.9 111.2
预期指数 95.0 94.2
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差18.4
9月25日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 8月 -- 1.55
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.9 5.9
0645 法国企业景气判断指数 9月 90 90
0800 意大利消费者信心 9月 85.0 86.0
0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
9月26日(三)
0000 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0645 法国消费者信心 9月 86 87
0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 7月 -- +0.40%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.50%
1000 英国工业联盟(CBI))零售销售差值 9月 -- 负3
9月26日-10月1日
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.5% -0.9%
(较上年同期) -0.7% -1.0%
9月27日(四)
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 9月 增加0.7 增加0.9
未经季节调整的失业人口(万人) 280 290.5
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 290.1
0800 意大利企业信心 9月 86.5 87.2
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +3.8% +3.8%
民间贷款 +0.2% +0.1%
M3三个月移动平均 -- +3.4%
0830 英国经常帐 第二季 -- 赤字112
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.97 负1.21
经济景气指数 86.9 86.1
工业景气指数 负15 负15.3
服务业景气指数 负10.5 负10.8
消费者信心指数 9月 负24.0 负24.6
消费者通胀预期指数 -- 26.1
生产者物价预期指数 -- 负0.4
9月27-28日
2301 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 负29
9月28日(五)
0530 法国GDP(较上季) 第二季修正值 -- 持平
0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -1.0% +0.2%
0645 法国消费者支出(较前月) 7月 持平 +0.1%
0645 法国PPI(较前月) 8月 +0.8% 持平
0645 法国PPI(较前月) 7月 +0.7% -0.9%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.56 1.57
0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.3% +2.6%
0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 -0.2% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
意大利HICP(较前月) +1.6% 持平
(较上年同期) +2.9% +3.3%(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000