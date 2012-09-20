〔中国汇市〕人民币继续上冲破6.30关口,触及逾五个月高点

* 人民币上涨刺穿6.30,创逾五个月新高

* QE3继续施压美元,引发抛压加剧

* 中间价持稳,与交投区间价差继续扩大

* 即期交投连续七日在中间价升值区间运行

* 估计后期人民币仍有上升空间,但幅度有限

路透北京9月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四继续上冲,突破6.30关口,一度触及逾五个月高点.美国量化宽松政策(QE3)增强美元贬值预期,且昨日市场料已触及很多交易机构美元多头的止损位,从而进一步加剧美元抛压.

市场人士称,尽管人民币昨收创四个半月新高,但今日中间价变动甚微,显示央行维稳的一贯姿态,但市场抛压加剧令中间价与交投区间的价差继续扩大,带动即期交投区间连续七个交易日在中间价的升值区间运行.

而受中国经济趋缓的影响,在9月之前的将近半年时间里,交投区间一直在中间价的贬值区间运行.

北京时间12:48,人民币兑美元即期报6.2974元,上日收报6.3093元.稍早最高至6.2945点,前次高点为4月17日的6.2900.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3380元,上日中间价为6.3392元.

"之前美元存款非常多,QE3后美元的收益(预期)更低了,而近期人民币在升值通道中,使得美元存款都出来了,引发结汇盘,近一段时间美元的结汇比较多,"北京一国有银行交易员称.

上述交易员称,QE3出来后传导到客户层面的确有一定的时滞,不过这两天人民币的升值已经比较猛,而央行维稳姿态不减,估计后期人民币升值幅度相对有限.

"人民币升值应该有限,毕竟现在经济形势还不是很好,尤其是外贸形势,国家提倡稳出口,不希望能够升值太多,中间价的维稳亦令升值幅度受限,今后会小幅向上波动,"上述交易员称.

另一位国有银行交易员称,考虑到之前中资大行大多看涨人民币,而部分股份制银行和外资行都觉得即期区间将在6.3300-6.3800之间震荡,甚至有些外资行短期看贬人民币,这几天人民币上涨突破其心理预期,估计有强制止损盘出来,导致这两天升值"特别快、特别猛",进一步增加美元抛压.

该交易员称,市场在刺穿6.30后,引发恐慌性美元抛盘.目前市场缺乏人民币贬值的动力,因缺乏美元买盘.但对于人民币中长期偏贬预期是否逆转还不好说,毕竟掉期点数还很高.

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.3047,徘徊在周一所及四个月高位1.3173下方,呈现区间交投,因市场静待西班牙是否将申请全面救助,从而激活欧洲央行购债计划.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4095/35,上日尾盘为6.4120.

北京时间12:59,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3149/69元,上一交易日尾盘报6.3185元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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