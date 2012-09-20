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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 12:36 BJT

〔中国货币市场〕隔夜回购利率继续大幅攀升,逆回购放量未能完全"解渴"(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月20日电---中国银行间市场周四早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS在季末因素推动下继续大涨,其中隔夜品种维持约50个基点(bp)的涨幅;七天期在扩大升势后,与一天期仍存有近10bp的利率"倒挂".

交易员称,央行公开市场今日逆回购操作放量至1,600亿元人民币,为自春节以来在周四单日操作规模新高,但也只是部分缓和了资金面紧张态势,二级市场回购利率上行势头依旧.

华南一银行交易员称,资金面"一早特别紧,可能一下就把价格拉上去了,现在出钱的机构还不是特别多."

不过她并指出,随着央行公开市场逆回购操作规模的公布,资金紧张状态稍有缓解,总的来说还需要观察下午或逆回购资金到账后市场流动性的变化.

中国人民银行公开市场今日共进行了1,600亿元逆回购操作,其中七天期550亿元,中标利率持平在3.35%;28天期1,050亿元,利率亦持稳在3.60%.据此计算,本周公开市场净投放1,010亿元.[CN/MMTCN]

上海一银行交易员补充说,从近日隔夜和七天回购加权利率的倒挂来看,央行持续逆回购操作对未来资金面预期仍有较强支撑,大家宁愿相信资金紧张只是暂时的.

另外,交易员还指出,公开市场七天和28天逆回购利率的持稳,也在一定程度上抑制了二级市场同期回购升势.而未来公开市场操作力度和利率定位,对短期资金面影响依旧至关重要.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0018 3.5171 +48.47 2,736.00

七天CN7DRP=CFXS 3.9143 3.3319 +58.24 458.74

14天CN14DRP=CFXS 3.9998 3.6897 +31.01 71.02

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0069 3.5178 +48.91 515.28

七天CHICNY7D=CFXS 3.9104 3.3968 +51.36 96.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.2100 1.4700 +374.00 457.74

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0900 3.0500 +4.00 67.25

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.9600 4.2100 -25.00 5.98

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.0600 3.5600 +50.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.8600 3.2827 +57.73 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9700 3.6700 +30.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.9992 3.5008 +49.84 --

七天SHICNYSWD= 3.9075 3.3017 +60.58 --

三个月SHICNY3MD= 3.6583 3.6520 +0.63 --

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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