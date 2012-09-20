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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 13:09 BJT

〔标题新闻〕墨西哥Pemex将进口更多天然气以避免供应短缺,此前一座加压站发生严重火灾

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8KK0H2]

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