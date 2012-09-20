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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 13:03 BJT

〔东京汇市〕日圆反弹,澳元在中国制造业PMI数据公布后回落

* 日圆反弹,因日本央行放松政策后的抛压减弱

* 美元/日圆可能限于77-79区间波动--分析师

* 新西兰GDP数据稳健支撑新西兰元

* 汇丰中国9月制造业PMI数据不振,澳元下跌

路透新加坡/悉尼9月20日电---日圆兑美元周四小幅走高,随着日本央行宣布放宽政策最初引发的抛压减弱,昨日日圆出人意料展开反弹,当前维持坚挺走势.

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