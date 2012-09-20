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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 12:54 BJT

〔路透基点〕茂业百货寻求1.5亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,茂业百货正寻求1.5亿美元三年期贷款.

据消息人士称,款项将用于为可转债进行再融资,以及用作一般运营资本.

之前报导称,德意志银行担任协调工作.消息人士表示,正试邀台资银行以最高水平加入此案.

对茂业深圳商场的实地考察计划已被推迟到10月.

消息人士表示,10月也只是暂定.实地考察原定于8月24-26日进行,但因台风席卷台湾而被推迟.

此次交易目标锁定台湾的银行.

茂业百货经营中国18个省内的39家商场.

根据茂业百货网站,截至2011年5月31日,这家香港上市企业拥有216亿港元的市场资本(27.8亿美元).(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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