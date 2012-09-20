《国际主要央行公开市场操作一览》--9月20日

路透上海9月20日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/19 买入公债 18.07 02/15/2036 - 08/15/2042

9/18 买入公债 46.40 09/30/2018 - 08/15/2020

9/17 卖出公债 -77.99 12/31/2014 - 05/31/2015

9/17 买入公债 47.37 11/15/2020 - 08/15/2022

9/14 买入公债 15.00 02/15/2036 - 08/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在9月14日-10月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约370亿美元的机构债和机构抵押支持证券;在QE3月度操作计划方面,FED拟在9月末前购买230亿美元的MBS.

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,美联储最新的货币刺激计划有可能造成通胀飙升,或将损及联储的信誉.拉克尔对美联储今年的各项决定均持异议.[ID:nSB1784802]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/19 七天期反向交易 37.20亿美元 0.64%(固定利率)

9/18 七天期反向交易 1,198.38 0.75%(固定利率)

9/18 七天期定期存款 -2,090.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行宣布准备无限量购买欧元区成员国公债后,已看到"积极成果".但他也承认,还要努力说服一些德国决策者.[ID:nSB1778690]

--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,考虑到对金融市场的安抚效果,央行新推出的公债购买计划可能在几年后就不再需要.[ID:nSB1787004]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 37,840

上周三 38,110

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当期变化 -270

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行扩大资产购买规模,因全球需求放缓和中日两国关系紧张削弱了近期内经济回暖的可能.受日本央行决定扩大刺激举措推动,日圆全线走软,现货公债上扬,日本股市触及四个月高点.[ID:nSB1785722][ID:nSB1785668]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行官员周三表示,目前台湾央行正与中国人民银行协商未来本地金融业务分行开放人民币存款之后,每日每户的人民币换汇限额,希望不低于2万元人民币.[ID:nST0554887]

--台湾央行周三公布,当日共发行3,365亿台币存单.若相较存单到期金额3,629亿,存单发行余额减264亿.[ID:nST0554883]

--台湾央行周二公布,当日共发行430亿台币存单.若相较存单到期金额46亿,存单发行余额增384亿.[ID:nST0554131] (完)

--整理 李宏薇; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]