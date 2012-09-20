《中国金融分析》净投放逾千亿缓节前流动性紧张,短期降准可能性再降

* 本周净投放1,010亿元,结束此前连续三周净回笼

* 28天期逆回购增量,替代14天期提供跨节资金

* 短期调降存款准备金率可能性进一步降低

* 未来增强公开市场操作引导货币市场利率能力

作者 曹巍浩

路透北京9月20日电---中国央行公开市场本周净投放1,010亿元人民币.季末存款争夺战进入白热化,且国庆长假即将来临,导致市场流动性渐趋紧张,央行顺势结束此前连续三周的净回笼.

而上周重启的28天期逆回购继续增量,替代14天期提供跨节资金,使得短期内调降法定存款准备金率的可能性进一步降低.

"马上要跨季,国庆假期也比较长,公开市场操作多用28天期(逆回购)操作把资金放到节后去,"广发证券固定收益首席分析师徐寒飞称.

中国金融市场因中秋及国庆长假将自9月30日-10月7日休市.

他并认为,短期存准下调的可能性较小.一方面,房地产价格尚未完全企稳;另外,通胀未来或低位上行;还有就是市场内生资金需求下降,调整完全可以等待时机.

央行公告显示,今日稍早进行的550亿元七天期逆回购操作,中标利率持平于3.35%;同时进行的1,050亿元28天期逆回购,中标利率亦持平于3.60%.

浦发银行研究员谈纯集指出,当前资金因月末效应显紧,央行较大额资金投放有利于缓和流动性紧张状况,但月内压力或持续存在.短期内,调降法定存款准备金率的可能性不大.

多位受访业内人士表达了类似观点,他们并进一步指出,海外主要经济体量化宽松政策的相继推出,给国内政策的制定增添了更多变数;未来国内数量政策是需主动还是被动调整,仍有待观察.

当然,逆回购操作作为一短期资金平滑工具,无法解决流动性根本问题.一国有银行交易员即质疑,"通过逆回购达到宽松?近期(货币市场)七天(回购利率)一直与隔夜倒挂,觉得怎样?"

有市场分析人士做了一个很形象的比喻,把调降存准率比喻为"正餐",逆回购操作比喻为"零食"."零食"可以吃很多次,但"正餐"也是不能或缺的;"正餐"或在有限次数的操作中,解决市场的基本养分.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

**28天逆回购替代14天期提供跨节资金**

本周公开市场操作的另一个情况是,28天期逆回购替代14天期提供跨节资金.市场人士分析称,虽然周内14天期逆回购操作已可提供跨节资金,但央行仍选择以28天期替代其提供较长期资金,或意在避免资金在"十一"长假后大量到期,冲击当期资金面.

上海一大型银行交易员即表示,周二若进行14天期逆回购操作,到期日将与10月8日大额准备金补缴日重合,进而令当期流动性压力陡增;而跨越10月15日准备金清算退款的逆回购到期,或更妥帖.

本周央行公开市场操作的组合安排,或印证了其判断.周内进行的两期28天期逆回购操作,到期日分别为10月16日和18日,到期资金正好平滑回笼掉15日释放的准备金退款,两者规模大体相当.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因10月5日为假期,清算延至8日进行,由于商业银行在月末时点常规突击拉入存款以应对考核,机构会有相当量的准备金补缴,而15日则会退缴.

2008年以来的历史数据均值显示,9月人民币存款余额会增加9,200亿元左右,按目前20%的存款准备金率计算,10月前两旬准备金清算会造成1,800亿元左右的资金变化,与本周28天期逆回购操作未来到期量1,600亿元大致相当.

**增强公开市场引导货币市场利率能力**

周一发布的金融业发展和改革"十二五"(2011-2015年)规划指出,将推进货币政策从以数量型调控为主向以价格型调控为主转型;完善公开市场操作目标体系、工具组合和操作方式,增强公开市场操作引导货币市场利率的能力.

对此徐寒飞指出,通过正逆回购中标利率,引导定价发现短端的收益率曲线,若价格水平合意,则不再进行数量调节,或为题中之意.

北京一资深央行观察者亦指出,假若仅仅把6月末以来持续开展的逆回购操作视为数量工具,无疑就太短视了;逆回购利率,兼有价格型特点,期限由短到长,工具的进一步丰富和完善,有益于央行从前期的数量调控转化为利率调控.

政策目标利率一直是各类资产定价的"灯塔".中国当前的基准利率为存贷款利率,但随着金融脱媒推进利率市场化节节深入,该基准的指引作用日趋消减.目前无论是监管层,还是市场机构,都在寻找能承接起基准地位的目标利率.而央行公开市场逆回购利率进而延伸至回购利率,有望成为备选项.[ID:nSH0114079]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 750

(周四) 1,600

央票到期 10

正回购到期 50

逆回购到期 1,400

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净投放 1,010

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 张喜良

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