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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 13:24 BJT

〔全球金市〕金价回落并脱离六个半月高位,期盼中国出台扶助经济举措

路透新加坡9月20日电---金价周四下滑,因美元走坚且投资者暂时停手.此前全球主要央行出台宽松举措支持疲弱的经济,推动金价从年内低点上涨16%.

美国和日本等央行的公债购买行动和计划引燃投资者对买入黄金的热情,因投资者认为宽松政策将导致通胀加剧.昨日金价因而升至2月以来高位.

投资者希望中国将是下一个采取宽松举措的经济体.周四公布的数据显示,该国规模庞大的制造业在9月继续萎缩.

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