版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 13:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元仍承受下行压力,但跌至1.04之前吸引海外买盘

0524GMT

* 澳元/美元在降至1.0400之前吸引海外买盘,最新报1.0405/06

* 反弹乏力说明仍承受下行压力,或将向下突破

* 澳元交叉盘吸引的资金流动是澳元下跌的主要诱因,澳元/日圆目前下跌1.0%

* 亚洲股市全线走疲,中国沪综指和日股日经指数领跌

(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐