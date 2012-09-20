昂山素季与奥巴马会面 并接受美国国会金章

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Matt Spetalnick
路透华盛顿9月19日电---缅甸反对派领导人昂山素季周三在白宫与美国总统奥巴马会面，并接受美国国会金质奖章。
昂山素季在国会山受到美国议员的热情接待，并被授予国会金质奖章，以表彰她在缅甸为争取民主所进行的长期斗争。随后，她在白宫椭圆形办公室与奥巴马举行了私人会谈。
她说道，"这是我生命中最激动的时刻之一，在这里人们团结在一起来欢迎我这个远方来的陌生人。"
"其中一些人在我软禁期间曾看到你们，还有一些人是在我从软禁中被释放后看到的。"昂山素季并承认，在长达17年的软禁时间里曾得到美国议员的大力支持。
白宫在接待昂山素季上比较谨慎，以免让这一事件抢了缅甸政府的风头。她与奥巴马的会面也比较低调，只允许摄影记者短暂停留拍照，没有给电视摄像记者和文字记者采访机会。奥巴马和昂山素季大会谈大约持续了半小时。
奥巴马在昂山素季访美第二天便与其会面，意在凸显其政府在帮助缅甸走向民主之路上所取得的成功，从而助其寻求连任。
白宫在会后发表声明称，总统对昂山素季这些年来为寻求民主和人权所表现出的勇气和作出的个人牺牲表示钦佩，并对缅甸向民主过渡以及昂山素季所在的全国民主联盟和缅甸总统吴登盛所取得的进步表示欢迎。（完）
--编译：程芳 发稿：王燕焜
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000