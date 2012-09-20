〔背景资料〕中国人民银行三季度公开市场操作一览表

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
1.以下为央行2012年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 9/20 1.050 -- -- 3.60 9/20 550 3.35 -- -- 9/18 550 -- -- 3.60 9/18 200 3.35 -- -- 9/13 200 -- -- 3.60 9/13 350 3.35 -- -- 9/11 320 -- 3.45 -- 9/11 450 3.35 -- -- 9/6 200 -- 3.50 -- 9/6 200 3.35 -- -- 9/4 400 -- 3.50 -- 9/4 550 3.40 -- -- 8/30 300 -- 3.55 -- 8/30 100 3.40 -- -- 8/28 600 -- 3.55 -- 8/28 650 3.40 -- -- 8/23 650 -- 3.60 -- 8/23 800 3.40 -- -- 8/21 700 -- 3.60 -- 8/21 1,500 3.40 -- -- 8/16 200 -- 3.60 -- 8/16 700 3.35 -- -- 8/14 500 3.35 -- -- 8/9 500 3.35 -- -- 8/7 500 3.35 -- -- 8/2 500 3.35 -- -- 7/31 80 3.35 -- -- 7/26 500 3.35 -- -- 7/24 950 3.35 -- -- 7/19 800 3.35 -- -- 7/17 200 3.30 -- -- 7/12 100 3.30 -- -- 7/10 500 3.30 -- -- 7/5 50 3.80 -- -- 7/5 400 -- 4.00 -- 7/3 380 3.95 -- -- 7/3 1,050 -- 4.10 -- 注: 浏览央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766] 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612] 央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427](完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000