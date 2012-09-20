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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 13:44 BJT

〔背景资料〕中国人民银行三季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2012年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)    14天期(%)    28天期(%)
          (亿元人民币) 

     9/20   1.050          --          --          3.60
     9/20     550         3.35         --           --
     9/18     550          --          --          3.60
     9/18     200         3.35         --           --
     9/13     200          --          --          3.60
     9/13     350         3.35         --           --
     9/11     320          --         3.45          --
     9/11     450         3.35         --           --
     9/6      200          --         3.50          --
     9/6      200         3.35         --           --
     9/4      400          --         3.50          --
     9/4      550         3.40         --           --
     8/30     300          --         3.55          --
     8/30     100         3.40         --           --
     8/28     600          --         3.55          --
     8/28     650         3.40         --           --
     8/23     650          --         3.60          --
     8/23     800         3.40         --           --
     8/21     700          --         3.60          --
     8/21   1,500         3.40         --           --
     8/16     200          --         3.60          --
     8/16     700         3.35         --           --
     8/14     500         3.35         --           --
     8/9      500         3.35         --           --
     8/7      500         3.35         --           --
     8/2      500         3.35         --           --
     7/31      80         3.35         --           --
     7/26     500         3.35         --           --
     7/24     950         3.35         --           --
     7/19     800         3.35         --           --
     7/17     200         3.30         --           --
     7/12     100         3.30         --           --
     7/10     500         3.30         --           --
     7/5       50         3.80         --           --
     7/5      400          --         4.00          --
     7/3      380         3.95         --           --
     7/3    1,050          --         4.10          --

  注: 浏览央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766]
          央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596]
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612]
          央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427](完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

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